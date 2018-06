BMW, Airbus, Ferrovial: Brexit-Unsicherheit lässt immer mehr Unternehmen bangen

Der Verband der britischen Kraftfahrzeughersteller und -händler (SMMT) forderte Premierministerin Theresa May am Dienstag zu einem Kurswechsel auf und mahnte an, die weltweit fünftgrößte Volkswirtschaft in der EU-Zollunion zu halten. „Es gibt wachsende Frustration in den globalen Vorstandsetagen über den langsamen Fortgang der Verhandlungen“, sagte SMMT-Chef Mike Hawes.