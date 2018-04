Boao-Forum: Uno-Generalsekretär Guterres besucht Xi Jinping in China

New YorkUno-Generalsekretär António Guterres ist zu einer Reise nach China aufgebrochen. Er werde dort am Sonntag unter anderem Präsident Xi Jinping treffen, sagte ein Uno-Sprecher. Beide sollen auch eine Rede zur Eröffnung des Boao-Forums für Asien in der Provinz Hainan halten. Das Treffen gilt als eine Art asiatisches Pendant zum Weltwirtschaftsforum in Davos.