Bodenschätze: China will sich Zugriff auf Rohstoffe im Kongo sichern

China will sich diese Woche den vertraglichen Zugriff auf Bodenschätze der Demokratischen Republik Kongo sichern. Kommenden Mittwoch wird Präsident Felix Tshisekedi in China nach Angaben der Regierung in Peking vom Montag erwartet. Während der mehrtägigen Visite wollen Tshisekedi und der chinesische Präsident Xi Jinping mehrere Handelsabkommen unterzeichnen.