Bohrschiff dreht ab: Türkei setzt sich im Gasstreit vorerst gegen Zypern durch

Die türkische Führung in Ankara reizt derzeit ihre Außenpolitik aus. In Nordsyrien riskiert Ankara durch die Militäroperation „Olivenzweig“ eine Konfrontation mit US-amerikanischen Truppen in der Region. Zur EU pflegt Staatschef Erdogan schon seit längerem ein abgekühltes Verhältnis. Gleichzeitig nähert sich das Nato-Mitglied Russland an. Und in der Ägäis streitet sich Ankara schon seit Jahrzehnten mit Griechenland um eine Handvoll Inseln und die dazugehörigen Hoheitsrechte.