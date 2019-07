Bolivien Die Insel der wirtschaftlichen Stabilität – wie lange noch?

In den vergangenen Jahren schlossen laut der Vereinigung von Mikro- und Kleinunternehmen in Bolivien etwa 45.000 Werkstätten von Handwerkern. Die Vereinigung schätzt den Verlust in ihrem Sektor auf jährlich mehr als zwei Milliarden Dollar (1,8 Milliarden Euro), was etwa fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) entspricht.