Boris-Johnson-Nachfolge Was Liz Truss als Premierministerin für Großbritannien bedeuten würde

Der ehemalige Brexit-Minister David Davis, der sich in der Vergangenheit eigentlich oft für niedrigere Steuern und für einen kleineren Staat eingesetzt hat, meldete ebenfalls Bedenken an. Davis rief Truss dazu, ihre Pläne gerade im Hinblick auf die Körperschaftssteuer zu überdenken. Ein unausgeglichener Haushalt könne die Inflation verstärken, die Zinsen in die Höhe treiben und zu einem weitere Wertverlust des Pfunds führen, sagte er. Davis wies auch darauf hin, dass Thatcher nach ihrem Amtsantritt die Steuern zunächst erhöht habe.