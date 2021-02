Boris Simin „Ich halte Nawalny für einen absolut einmaligen Helden“

Heute sitzt Nawalny im Gefängnis. Was bedeutet das für seine Mission?

Zunächst muss ich noch einmal betonen, dass ich Alexej für einen absolut einmaligen Helden halte. Er hat seine persönlichen Interessen und sein Leben den Interessen Russlands und seinem Traum von der Zukunft untergeordnet. Dabei ist er ein normaler Mann, der seine Frau und seine Kinder liebt. Doch in seiner Rolle als Politiker konnte es vermutlich nicht anders ausgehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Alexej außerhalb von Russland sitzt und Bücher schreibt. Er ist Politiker. Er muss bei seinem Volk sein. Dass seine Rückkehr nach Russland wohl bedeuten würde, dass er für lange Zeit ins Gefängnis gehen wird, war ihm vollkommen klar, als er sich die Rückreise angetreten hat. Die Mächtigen werden es ihm nicht gestatten, seine Ziele in Freiheit zu verfolgen. Ich denke nicht, dass sich daran etwas ändern wird. Höchstens Druck aus dem Westen könnte vielleicht dafür sorgen, dass innerhalb der Regierung ein Umdenken stattfindet. Aber vielleicht auch nicht. Sicher kann das niemand sagen.