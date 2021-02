Boris Simin „Ich halte Nawalny für einen absolut einmaligen Helden“

FBK hat derzeit große Probleme. Die russische Regierung hat die Stiftung zum ausländischen Agenten erklärt. Sie befindet sich in Auflösung...

Wie man sehen kann, existiert sie noch und arbeitet weiter. Ich nehme an, es hat Änderungen in der rechtlichen Struktur gegeben, aber die Aktivitäten, die wir mit FBK verbinden, dauern an.



Was hat Sie dazu gebracht, den russischen Oppositionsführer zu unterstützen?

Oppositionsführer ist leider nicht die passende Bezeichnung für Alexej. Der Begriff legt nahe, wir hätten in Russland ein normales Parlament mit freien Parteien, in dem jemand eine alternative Vision zur Agenda der Regierung formuliert. Aber so ist es nicht. Derzeit gibt es keine Möglichkeit, unseren politischen Willen auszudrücken. Dabei wünschen sich viele Menschen ein anderes Russland als das von Putin und seinen Unterstützern. Alexej ist einer von ihnen. Er gibt ihnen eine Stimme.