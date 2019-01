 Bosnien: Haftbefehl gegen Anführer von Protestbewegung in Bosnien-Herzegowina

Bei einer Demonstration in Banja Luka am 30. Dezember habe Davor Dragicevic den Vertreter der Serben im bosnischen Staatspräsidium, Milorad Dodik, und den Innenminister der Republika Srpska, Dragan Lukac, als die „größten Kriminellen“ bezeichnet, berichtete der Regionalsender N1 am Mittwoch unter Berufung auf die Polizei. „Entweder sterbe ich, oder sie gehen ins Gefängnis“, hatte Dragicevic demnach gesagt. Die Republika Srpska ist die Serben-Republik in Bosnien.