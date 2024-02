Bosnien-Herzegowina Pistorius: Destabilisierung auf dem Balkan verhindern

06. Februar 2024 | Quelle: dpa

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius wird bei seiner Ankunft in Bosnien-Herzegowina von Verteidigungsminister Zukan Helez mit militärischen Ehren begrüßt. Bild: Bild: dpa

Verteidigungsminister Boris Pistorius will das Engagement Deutschlands in Bosnien-Herzegowina kontinuierlich fortsetzen. „Wir wollen Bosnien und Herzegowina nach Kräften unterstützen und verhindern, dass Russland einen weiteren Krisenherd, einen weiteren möglicherweise zu destabilisierenden Raum missbraucht, um seinen Einfluss zu erweitern in der Annahme oder in der Hoffnung, den Westen in irgendeiner Weise destabilisieren zu können”, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Zukan Helez. Pistorius ermunterte Bosnien zu weiteren Reformanstrengungen auf dem Weg in die EU und die Nato.