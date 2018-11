Bradley Birkenfeld UBS-Whistleblower will EU-Konzerne vor US-Strafgerichte bringen

Nach Angaben von Birkenfeld wird die Organisation Büros in Washington und Brüssel unterhalten. Sie organisiert die rechtliche Beratung für die Whistleblower, leistet finanzielle Unterstützung und übergibt Fälle an die US-Justiz. Die gemeinnützige Organisation soll voraussichtlich 2019 starten. Informationen der WirtschaftsWoche zufolge soll sie „Office of the Whistleblower“ heißen. Birkenfeld kooperiert hierfür mit mehreren großen US-Kanzleien, die sich auf Whistleblower spezialisiert haben, darunter auch die Washingtoner Kanzlei Kohn, Kohn & Colapinto. „Wenn wir uns einschalten, wird es hässlich für die Unternehmen werden, die eine Straftat begehen“, sagt Birkenfeld.



Birkenfeld reagiert damit nach eigenen Angaben auf den unzureichenden Schutz, den Whistleblower in Europa genießen. So gibt es in Deutschland etwa kein Gesetz, das Whistleblowern einen besonderen Kündigungsschutz gewährt, wenn sie Rechtsverstöße innerhalb ihres Unternehmens melden. Über eine EU-Richtlinie sollten die EU-Mitglieder gezwungen werden, entsprechende Gesetze zu erlassen. Ob die Richtlinie durchkommt, ist aktuell allerdings unklar. Vor allem die Konservativen sind gegen die Richtlinie. Voraussichtlich am 20. November stimmt der Justizausschuss des europäischen Parlaments über die Richtlinie ab.