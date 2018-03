Trump will Strafzoll-Dokument unterzeichnen

Kurz vor der erwarteten Verkündung von Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren in die USA zeichnet sich ein zumindest kleines Einlenken des Weißen Hauses ab. Mexiko, Kanada und weitere Staaten könnten von der geplanten Regelung ausgenommen werden, sagte US-Regierungssprecherin Sarah Huckabee Sanders am Mittwoch. Präsident Donald Trump dürfte die international und auch im Inland umstrittenen Zölle am Donnerstagnachmittag (Ortszeit in den USA) verkünden.