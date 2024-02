Brasilien Bolsonaro-Anhänger protestieren gegen Ermittlungen

26. Februar 2024 | Quelle: dpa

Brasiliens früherer Präsident Jair Bolsonaro (M) spricht bei einer Kundgebung in São Paulo zu seinen Anhängern. Bild: Bild: dpa

Zehntausende Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro sind in der Millionenmetropole São Paulo gegen die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den früheren rechten Staatschef auf die Straße gegangen. Sie zogen am Sonntag (Ortszeit) über die Prachtstraße Avenida Paulista und demonstrierten gegen die Untersuchungen über die mutmaßliche Verwicklung des Ex-Militärs Bolsonaro in einen versuchten Staatsstreich nach seiner Wahlniederlage 2022, wie das Nachrichtenportal G1 am Sonntag berichtete.