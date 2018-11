Brasilien Bolsonaro holt General ins Verteidigungsressort

BrasiliaDer künftige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro will einen Militär zum Verteidigungsminister machen. Am Dienstag nominierte der Rechtspopulist den General Fernando Azevedo e Silva für den Kabinettsposten. Der künftige Minister war Stabschef der Streitkräfte und wechselte in diesem Jahr zur Reserve. Er leitete zuvor den UN-Blauhelmeinsatz in Haiti und die Koordinierungsstelle der Olympischen Spiele 2016.