Brasilien: Erster Bolsonaro-Anhänger wegen Sturm auf Regierungsgebäude verurteilt

Im ersten Prozess gegen einen Teilnehmer der Erstürmung von Regierungsgebäuden in Brasilien hat der Oberste Gerichtshof den Angeklagten zu 17 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Mehrheit der Richter sahen am Donnerstag den Tatbestand des versuchten Staatsstreichs, der Mitgliedschaft in einer bewaffneten kriminellen Vereinigung und der Beschädigung historischer Gebäude als erwiesen an.