Brasilien: Knappes Rennen bei Wahl in Brasilien – Lula vorläufig vorn

Bei der Präsidentenwahl in Brasilien zeichnet sich ein knappes Rennen zwischen Amtsinhaber Jair Bolsonaro und seinem Herausforderer Luiz Ignacio Lula da Silva ab. Mit fortschreitender Stimmenauszählung überholte der linksgerichtete Ex-Präsident Lula am Sonntagabend den Rechtspopulisten Bolsonaro. Nach der Auszählung von 67,76 Prozent der Wahlmaschinen lag Lula mit 50,01 Prozent vor Bolsonaro, auf den 49,99 Prozent der bis dahin ausgezählten Stimmen entfielen. Bolsonaro hatte in ersten Zwischenergebnissen erwartungsgemäß einen Vorsprung. Er hat in jenen Regionen besonders viele Unterstützer, in denen die Auszählung rascher vonstatten geht.