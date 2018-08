Brasilien: Martin Schulz besucht ehemaligen Staatschef Lula im Gefängnis

Zumindest auf die von Schulz und der SPD kann er zählen, auch wenn in dem von Heiko Maas (SPD) geführten Auswärtigen Amt nicht alle glücklich sind über die Überraschungsvisite. Ein brasilianisches Portal spricht vom „lider alemão“, „dem deutschen Führer“, der Lula besuche, das trifft es nicht ganz. Einige Bürger in Curitiba äußern Kritik an der Visite. Einmischung in innere Angelegenheiten?