Brasiliens Regenwald Das schmutzige Geschäft mit dem Amazonas-Gold

Es ist ein raues Geschäft und doch zieht es immer wieder Männer aus dem ganzen Land in das Amazonasgebiet, um in den Minen ihr Glück zu suchen. „Letztendlich ist es so: Es ist der schnellste Weg, um Geld zu machen“, sagt der ehemalige Goldschürfer. Garimpeiros, die mit bloßen Händen in den Löchern arbeiten, erhalten 30 Prozent des Goldes. Die Männer, die mit Maschinen arbeiten, bekommen 16 Prozent. In zwei Wochen könne man in den Minen somit das Gleiche verdienen wie in einem regulären Job in zwei Monaten, sagt der ehemalige Goldschürfer.



Brasilien ist reich an Bodenschätzen. Im größten Land Lateinamerikas gibt es Vorkommen von Eisenerz, Mangan, Bauxit, Kupfer und Zinn. Mit geschätzt 2400 Tonnen verfügt Brasilien über 4,4 Prozent der weltweit noch nicht abgebauten Goldvorkommen. Für Brasiliens rechten Präsidenten Jair Bolsonaro stellen die Bodenschätzen ein enormes wirtschaftliches Potenzial dar. „Unter dem Regenwald liegt Reichtum“, sagte er einmal.