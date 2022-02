Braunkohle-Abbau: EU-Kommission stoppt reguläre Finanzmittel an Polen wegen nicht beglichener Strafe

Es geht in dem Fall um den Streit über den polnischen Braunkohle-Tagebau in Turow nahe der Grenze zu Tschechien. Tschechien hatte Polen wegen Umweltschäden vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) verklagt, der im September Polen zu einer Geldstrafe von täglich 500.000 Euro verurteilt hatte. Laut EuGH muss Polen den Tagebau in Turow beenden. Dem widersetzte sich die nationalkonservative Regierung in Warschau.