Seit Jahresbeginn kontrolliert Großbritannien zudem EU-Importe schärfer, auch das hemmt den Verkehrsfluss. Zuletzt kam es vor dem wichtigen Hafen Dover am Ärmelkanal zu langen Lkw-Staus. Erst am Dienstag ernannte Premierminister Boris Johnson den Abgeordneten Jacob Rees-Mogg zum „Staatssekretär für Brexit-Chancen“.



Mehr zum Thema: Zwei Jahre nach dem EU-Austritt Großbritanniens finden Speditionen keine Fahrer, herrscht an den Grenzen Bürokratiewust. Der Brexit führt in britischen Hafenstädten und auch vor Calais zu langen Staus, wie exklusive Satellitenbilder zeigen.