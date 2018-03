Brexit: Außenminister Johnson will Skeptiker beruhigen

LondonDer britische Außenminister Boris Johnson will seinen Landsleuten die Angst vor dem Brexit nehmen. Das Ausscheiden Großbritanniens sei „nicht Anlass zu Furcht, sondern Hoffnung“, wollte Johnson am Mittwoch in einer Rede verkünden. Darin werde der Minister für ein „nach außen gerichtetes, liberales und globales Britannien“ nach dem Austritt aus der EU werben, erklärte das Außenamt.