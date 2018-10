Brexit Barnier warnt – Brexit könnte an Grenzfrage scheitern

Die britische Regierung hat vorgeschlagen, dass das gesamte Vereinigte Königreich zeitlich befristet in der Zollunion verbleibt. Brüssel lehnt eine Befristung ab. Barnier sagte, die politische Lage in Großbritannien sei in dieser Frage „extrem schwierig“. „Und ich weiß nicht, welche Entscheidung (Premierministerin) Theresa May treffen wird. Ich will eine Vereinbarung; ich arbeite daran, weil es im gemeinsamen Interesse ist.“