Brexit belastet Handel 68 Prozent weniger Exporte aus Großbritannien in die EU

Die Exporte durch britischen Häfen in die EU sind einer Umfrage zufolge im vergangenen Januar um 68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken. Das geht aus einer Befragung des Logistikverbandes Road Haulage Association seiner internationalen Mitgliedern hervor, über die der „Observer“ am Sonntag berichtete. Verbandschef Richard Burnett hatte die britische Regierung in einem Brief auf die Probleme hingewiesen und beklagt, seine Branche sei trotz zahlreicher Warnungen über Monate hinweg weitgehend ignoriert worden.