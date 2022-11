Brexit: Bericht – London erwägt EU-Beziehungen nach Schweizer Vorbild

Die britische Regierung will einem Zeitungsbericht zufolge die Beziehungen zur Europäischen Union neu regeln und sich dabei die Schweiz zum Vorbild nehmen. Unter dem neuen Premierminister Rishi Sunak wolle London einen reibungslosen Handel anstreben, der sich an den Beziehungen der Schweiz zur EU orientiere, berichtete die "Sunday Times". Das Alpenland genießt einen privilegierten Zugang zum EU-Binnenmarkt. Im Gegenzug können EU-Bürger können weiter ohne größere Hürden in die Schweiz übersiedeln.