Brexit: Boris Johnson für Freihandelsabkommen mit der EU

LondonDer Favorit für den Posten des britischen Premierministers, Boris Johnson, strebt ein Freihandelsabkommen mit der EU an. „Es gibt viel Spielraum, um die notwendigen Lösungen zu finden“, schrieb der Konservative in seiner am Sonntagabend veröffentlichten wöchentlichen Kolumne für die Zeitung „The Telegraph“ angesichts der festgefahrenen Brexit-Gespräche. „Und sie können und werden im Rahmen des Freihandelsabkommens, das wir mit der EU verhandeln werden, gefunden werden.“ Darüber könne nach dem für den 31. Oktober angestrebten Brexit mit Brüssel beraten werden.