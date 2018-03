Brexit: Briten zahlen wohl noch bis 2064 in EU-Kassen ein

LondonGroßbritannien muss laut unabhängigen Vorhersagen möglicherweise noch fast ein halbes Jahrhundert nach dem geplanten Brexit in die Kassen der Europäischen Union einzahlen. Das britische Büro für Haushaltsverantwortung veröffentlichte am Dienstag Dokumente, in denen geschätzt wird, dass die Abschlussrechnung der Briten 37,1 Milliarden Pfund (41,9 Milliarden Euro) betragen dürfte.