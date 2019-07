Brexit: Britische Labour-Partei fordert zweites Referendum und Verbleib in der EU

LondonDie britische Labour-Partei will bei einem erneuten Brexit-Referendum für den Verbleib in der EU kämpfen. Der künftige Premierminister solle das Volk darüber abstimmen lassen, ob Großbritannien in der EU bleiben oder ausscheiden solle, schrieb Oppositionsführer Jeremy Corbyn am Dienstag an Parteimitglieder.