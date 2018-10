Brexit Britische Regierung kündigt hohe Hürden für EU-Einwanderer an

BirminghamDeutsche und andere EU-Bürger sollen nach dem Brexit nicht mehr leichter nach Großbritannien einwandern können als Bürger anderer Staaten. Die britische Regierung legte am Dienstag am Rande des Parteitags der Konservativen in Birmingham die Grundzüge ihrer künftigen Einwanderungspolitik vor. Ziel ist es, die Anzahl der Zuwanderer massiv zu senken.