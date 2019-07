Brexit: Britische Wirtschaftsverbände mahnen Entschärfung von Zuwanderungsregeln an

LondonEine Vereinigung britischer Wirtschaftsverbände hat den künftigen Premierminister aufgerufen, die nach dem Brexit geplanten härteren Zuwanderungsregeln zu entschärfen. Die Schwelle für das Jahresgehalt potenzieller Zuwanderer müsse von 30.000 auf 20.000 Pfund gesenkt werden, erklärten die Verbände am Mittwoch. Dazu hätten sie Boris Johnson und Jeremy Hunt in einem Schreiben aufgefordert. Im Rennen um die Nachfolge der konservativen britischen Premierministerin Theresa May liegt Johnson in Umfragen vor seinem Konkurrenten, dem Außenminister Hunt. Bedenken gegen die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Zuwanderung unter anderem aus Osteuropa hatten 2016 dazu beigetragen, dass die Briten sich in einem Referendum mehrheitlich für den Austritt aus der EU entschieden.