Brexit: Britischer Minister attackiert Airbus wegen Brexit-Warnung

Airbus hatte am Freitag ein deutliches Alarmsignal an die Regierung in London gerichtet. Wie andere Unternehmen auch fürchtet der europäische Flugzeugbauer, dass bis zu dem für Ende März 2019 geplanten Abschied der Briten aus der EU kein Vertrag über die künftigen Handelsbeziehungen mit der Staatenunion erzielt wird. Auch BMW und Siemens hatten ihre Sorgen ausgesprochen.