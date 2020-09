Brexit-Deal: EU besteht in Brexit-Verhandlungen auf Veto-Recht

Die Europäische Union fordert in den Brexit-Verhandlungen einem Zeitungsbericht zufolge ein Veto-Recht bei bestimmten Gesetzen und Vorschriften, die Großbritannien nach Abschluss des EU-Austritts anstreben könnte. EU-Chefunterhändler Michel Barnier bestehe darauf, dass London keine Änderungen an der britischen Gesetzgebung vornehmen dürfe, die zu Störungen im Handel mit der Staatengemeinschaft führten, ohne vorher mit Brüssel Rücksprache zu halten, berichtete die „Times“ am Samstag. Der britische Verhandlungsführer David Frost lehne das Anliegen ab.