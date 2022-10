Brexit: EU: Gespräche mit Großbritannien über Nordirland-Frage noch diese Woche

Großbritannien und die EU wollen noch in dieser Woche die Gespräche über das umstrittene Brexit-Nordirland-Protokoll wieder aufnehmen. Die Europäische Union strebe gemeinsame Lösungen an, sagte ein EU-Sprecher am Montag. „Wir müssen diese Lösungen finden, um in Nordirland Planbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten.“ Die letzten Gespräche dieser Art gab es im Februar, damals noch unter dem alten Regierungschef Boris Johnson.