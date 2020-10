Brexit: EU-Notplan soll harten Brexit im Falle eines Ausstiegs ohne Abkommen verhindern

Das berichten die Zeitungen der „Funke Mediengruppe“ unter Berufung auf EU-Ratskreise am Mittwoch. „Es wird jetzt diskutiert, dass man für den Fall, dass eine Einigung etwa bis zum 10. November nicht gelingt, für ein paar Wochen zu Jahresanfang Chaos beim Brexit in Kauf nimmt und einfach weiter verhandelt“, sagte ein mit den Gesprächen vertrauter hochrangiger EU-Diplomat. Eine wünschenswerte Lösung sei dies nicht, weil für einen gewissen Zeitraum doch so etwas wie ein harter Brexit zugelassen würde.