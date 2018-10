Brexit EU und Briten kommen bei Verhandlung voran

Am kommenden Dienstag will die britische Premierministerin Theresa May einem Bericht der Zeitung „The Times“ zufolge im Kabinett über einen Kompromiss in der Grenzfrage beraten. May stößt nicht zuletzt in ihrer eigenen Partei auf erhebliche Widerstände gegen ihre Brexit-Pläne, weil viele Brexit-Hardliner eine striktere Trennung Großbritanniens von der EU fordern. May strebt eine Freihandelszone mit der EU für Waren, nicht aber für Dienstleistungen und den freien Personenverkehr an und will einen Teil der gemeinsamen Regeln beibehalten. Dies lehnen aber auch die EU-Partner bislang ab.