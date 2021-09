Brexit „Ich rufe die EU auf, dies ernst zu nehmen“– London droht mit Eskalation im Streit um Nordirland-Protokoll

Der deutsche Botschafter in London, Andreas Michaelis, kommentierte die Drohung der Briten mit Ironie: „Sieht so aus als würden wir in eine neue Phase im Hinblick auf das Nordirland-Protokoll eintreten. Gerade als die EU pragmatischer und verständnisvoller wird, nimmt das Vereinigte Königreich eine weniger flexible Position ein“, schrieb er auf Twitter. Das könne man als „gemeinschaftliche Umsetzung“ bezeichnen, fügte er hinzu.