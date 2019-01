 Brexit: Irland profitiert vom EU-Austritt Großbritanniens

Nach dem EU-Austritt Großbritanniens brauchen in London ansässige Banken eine eigene Gesellschaft mit Banklizenz in einem EU-Land, um ihre Produkte und Dienstleistungen in den verbleibenden 27 Mitgliedstaaten vertreiben zu dürfen. Großbritannien will die EU am 29. März verlassen – zu welchen Bedingungen ist noch offen.