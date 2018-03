Brexit-Klausur: Mays unrealistischer Brexit-Plan

May will das Modell kommende Woche in einer weiteren Brexit-Rede vorstellen. Es erscheint jedoch unwahrscheinlich, dass die EU darauf eingeht. Die Briten könnten sich nicht die Teile des Binnenmarktes aussuchen, die ihnen gefallen, und den Rest ablehnen, heißt es in Brüssel seit Monaten. In einer Präsentation der EU-Kommission heißt es, das Drei-Körbe-Modell sei „nicht vereinbar“ mit den EU-Verhandlungsrichtlinien.