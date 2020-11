Brexit London fordert mehr Flexibilität von EU bei Streitpunkt Nordirland

Angesichts der seit Wochen stockenden Brexit-Verhandlungen drängt Großbritannien die EU zu mehr Flexibilität – insbesondere in der Nordirland-Frage. Der freie Warenverkehr zwischen der britischen Provinz und dem Rest Großbritanniens müsse aufrechterhalten bleiben, betonte Kabinettsminister Michael Gove am Donnerstag vor dem Parlament. London habe sich bereits in dieser Frage bewegt, nun sei die EU am Zug. Er setze auf den Pragmatismus der EU-Verhandler.