Brexit-Machtkampf: Briten drohen mit Sabotage von EU-Satellitenprojekt Galileo

Wie die „Financial Times“ berichtet, hat die britische Raumfahrtagentur einen Brief an die 13 britischen Firmen geschickt, die an streng geheimen Elementen von Galileo arbeiten. Sie erinnerte die Unternehmen daran, dass ihre Lizenz von der Regierung abhängig sei und dass sie sich jeden neuen Auftrag genehmigen lassen müssen. Darin schwang die Botschaft an Brüssel mit, dass London die Arbeiten an dem europäischen Prestigeprojekt erheblich behindern kann.