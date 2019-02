 Brexit: May trifft sich Donnerstag zu Gesprächen mit Juncker in Brüssel

Großbritannien will die EU am 29. März verlassen. Am Montag gab Bundeskanzlerin Angela Merkel bekannt, dass sie eine Einigung in der Grenzfrage weiter für möglich halte. Die Europäische Union und Großbritannien müssten sich gegenseitig zuhören, man müsse kreativ sein, sagte Merkel am Montag während ihres Besuchs in Japan.