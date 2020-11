Brexit nach dem Wahlsieg Bidens „Wir werden deine sklavische Hingabe an Trump nie vergessen“

Die sich verdüsternden Aussichten auf ein Handelsabkommen mit den USA könnten Londons Bereitschaft beflügeln, sich doch noch mit der EU zu einigen, glauben nun viele Beobachter. Schon seit Wochen munkelt man in London, dass die Gespräche zwischen London und Brüssel zuletzt vor allem deswegen zum Stillstand gekommen sind, weil Johnson abwarten wollte, wie die Präsidentschaftswahlen in den USA ausgehen. Und siehe da: Noch am Wochenende reiste EU-Chefunterhändler Michel Barner aus Brüssel nach London, um an Gesprächen teilzunehmen, um die London gebeten hat. Zuvor haben sich Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen telefonisch darauf verständigt, „in persönlichem Kontakt“ zu bleiben, um die Gespräche am Laufen zu halten.



Ob dieser vermutlich letzte Anlauf zu einem Durchbruch verhelfen wird, muss sich zeigen. Falls ja, dürfte der bevorstehende Regierungswechsel in Washington in jedem Fall eine Rolle gespielt haben.