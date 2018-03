Brexit: Neue Partei Renew startet Kampagne für britischen EU-Verbleib

Eine Wahl steht in Großbritannien zwar nicht an. Doch das Unterhaus muss abschließend über eine Brexit-Vereinbarung abstimmen, die die Regierung von Premierministerin Theresa May mit der EU aushandelt. Für die Verhandlungen bleiben May noch acht Monate Zeit. Am 29. März 2019 soll Großbritannien dann die Europäische Union verlassen.