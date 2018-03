Brexit-Rede: May gibt erstmals Brexit-Nachteile zu – will EU-Austritt aber trotzdem durchziehen

In den vergangenen Tagen hatte May sich in vielen Sitzungen mit ihrem Kabinett abgestimmt, um einen Konsens zwischen den zerstrittenen Brexit-Lagern zu erzielen. May erklärte, ein neues Handelsabkommen müsse „fünf Tests“ bestehen, bevor sie es unterzeichnen könne. Beobachter fühlten sich an den Trick des früheren Finanzministers Gordon Brown erinnert, der mit fünf Tests den Beitritt Großbritanniens zum Euro verhinderte.