Brexit Sunak stimmt auf Einigung mit EU im Nordirland-Streit ein

26. Februar 2023 | Quelle: dpa

Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak verlässt die 10 Downing Street. Die Spekulationen über eine baldige Einigung im Brexit-Streit um Nordirland nehmen immer mehr zu. Bild: Bild: dpa

Der britische Premierminister Rishi Sunak will seine Partei und seine Wählerschaft auf eine Einigung mit der EU im jahrelangen Streit um Brexit-Regeln für Nordirland einstimmen. „Der Brexit ist immer noch nicht vollständig durchgezogen und ich will die Sache zu Ende bringen”, sagte Sunak in einem Interview mit der „Sunday Times”. „Ich bin das ganze Wochenende dabei und versuche, es zum Abschluss zu bringen. Wir geben alles, was wir haben.”