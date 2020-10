Brexit-Verhandlungen: EU-Unterhändler dämpft Hoffnung auf schnelle Einigung mit Großbritannien

EU-Chefunterhändler Michael Barnier hat die Aussicht auf einen schnellen Abschluss zwischen der EU und Großbritannien über die zukünftigen Beziehungen gedämpft. „Wir arbeiten hart an einer Einigung. Es bleibt noch viel zu tun“, twitterte Barnier am Freitag nach mehrtägigen Verhandlungen in London. Die Gespräche mit dem britischen Unterhändler David Frost würden nun in Brüssel weitergehen.