 Brexit: Viele Labour-Parlamentarier gegen zweites Brexit-Votum

Großbritannien soll am 29. März nach gut 45 Jahren aus der EU ausscheiden. Doch noch gibt es keinen Scheidungsvertrag mit Brüssel, da May für ihren Deal bisher keine Zustimmung im Parlament gefunden hat. Sie selbst brachte jüngst eine mögliche Verlängerung der EU-Mitgliedschaft auf den Weg, um die verfahrene Situation zu lösen und einen ungeordneten Ausstieg abzuwenden. May will das Unterhaus nun Mitte März über eine „kurze und begrenzte“ Verschiebung des Brexits abstimmen lassen.