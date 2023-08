BRICS-Gipfel in Südafrika „China sieht sich als Führer der BRICS-Staaten“

WirtschaftsWoche: Herr Mair, in Johannesburg treffen sich heute die sogenannten BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika), die einst Hoffnung der Weltwirtschaft waren und nun selbst einen Gegenpol zum Westen bilden wollen. Inzwischen führt Russland Krieg gegen die Ukraine und China steckt in der Wirtschaftskrise. Wie angeschlagen ist das Bündnis?

Stefan Mair: Wie fragil das Bündnis ist, zeigt schon seine Entstehungsgeschichte. Die Bezeichnung BRIC ist eine Erfindung von Goldman Sachs, die Investmentbank hat die vier Länder als Emerging Markets 2001 zu einer Investitionsgruppe zusammengeführt, dann aber haben die Regierungen begonnen, sich auch auf politischer Ebene zu treffen, 2011 kam Südafrika auf Einladung von China dazu. Die Gruppe ist also nicht aus gemeinsamen Werten und Interessen heraus entstanden, sondern die Länder eint vor allem ein Anspruch.