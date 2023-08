BRICS-Gipfel in Südafrika „Xi wird sich als politischer Führer inszenieren, der die Weltbühne dominiert“

Aber Länder wie Brasilien und Indien signalisieren auch: don’t make us choose, oder?

Das, was wir als wertegeleitete Außenpolitik verstehen, löst sicher nicht in jedem Land Glücksgefühle aus. Aber das wird ja auch nicht erwartet. Unterschiede wird es immer geben – aber die Gemeinsamkeiten zu betonen, gerade auch in Abgrenzung zu China, ist sicher umso wichtiger, gerade, wenn das BRICS-Bündnis noch heterogener wird.



