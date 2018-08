"Brit-In": Junge Union fordert EU-Beitritt Großbritanniens im Jahr 2035

BerlinAngesichts des bevorstehenden EU-Austritts Großbritanniens fordert die Junge Union, sofort mit einer „Brit-In“-Kampagne zu beginnen - also der Vorbereitung einer Wiederaufnahme des Königreichs in die Europäische Union. „Unser Ziel ist ein Wiedereintritt Großbritanniens im Jahr 2035“, teilte der Vorsitzende der gemeinsamen Jugendorganisation von CDU und CSU, Paul Ziemiak, am Mittwoch mit.