Britische Kronkolonie stemmt sich gegen Brexit Wie Spanier und Briten um Gibraltar ringen

Damit es mehr Zusammenarbeit gibt, vermittelt Kommunikationsprofi Vermehren zwischen den Vertretern: „Gibraltar will seinen Beitrag zu mehr Sicherheit in der Region leisten“, versichert er. Sie wollen auch unbedingt in der EU bleiben. „Die Briten dort sind wie ihr Ministerpräsident mitten in Spanien groß geworden. Sie wollen den Brexit nicht“, sagt Vermehren. Knapp 96 Prozent sprachen sich in der Kronkolonie im Referendum im Juni 2016 gegen den Austritt aus der EU aus. „Wir hätten klare Nachteile zum Beispiel bei der Gesundheitsversorgung unserer Bürger in Spanien und auch bei vielen alltäglichen Dingen. Wir sind hier pro-europäisch“, gesteht Byrne vom Unternehmerverband.